Jonge vrouw ontsnapt aan verkrachting: politie zoekt dader

Leuven - De politie en het parket van Leuven zijn op zoek naar de man die op 6 juni 2016 een jonge vrouw van 27 probeerde te verkrachten. De man volgde de vrouw tot in haar woning en probeerde haar te verkrachten, maar het slachtoffer verzette zich hevig. De man sloeg op de vlucht.

De jonge vrouw was op 6 juni 2016 aan het babysitten en kwam na een wandeling met een buggy, met daarin een peuter van 18 maanden oud, terug thuis. In de inkomhal van haar appartement in de Tessenstraat 25 in Leuven, werd ze aangesproken door een man die mee naar binnenstapte.

De man sprak Frans tegen het slachtoffer en zij dat hij flyers kwam afgeven. Toen de 27-jarige vrouw met de buggy de lift nam, volgde de man haar en ging mee naar boven. Eens binnen, wilde de vrouw de inkomdeur van haar appartement dichtdoen, maar de man duwde de deur open, ging binnen en sloot de deur.

Bedreigd en betast

Eens binnen bedreigde de man zijn slachtoffer, en zij hij dat hij haar zou verkrachten. Hij begon de jonge vrouw te betasten, maar zij verzette zich hevig. De dader raakte gewond en bloedde aan zijn gezicht. Een bovenbuur stormde, gealarmeerd door het lawaai, naar beneden en bonkte op de deur. De bovenbuur zei dat hij van de politie was, waarop de dader de deur van het appartement opende en op de vlucht sloeg.

De dader is een man van 40 à 45 jaar oud van 1.75 meter groot. Hij is struis gebouwd en heeft een getaande huidskleur. De man heeft donkere ogen, kort donker haar en een stoppelbaard. Hij droeg een donkere nauw aansluitende vest en een donkere jeans.

Getuigen

Meent u deze man te kennen of heeft u die avond iets verdachts opgemerkt in de buurt van de Tessenstraat in Leuven, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Ook als u andere nuttige informatie hebt met betrekking tot de feiten, willen de speurders dat graag weten. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu