Mode Sterren stralen op ‘Oscars van de Mode’

Maandagavond werden in New York de CFDA Fashion Awards, ook wel bekend als de ‘Oscars van de mode’, uitgereikt. Zoals elk jaar zakten sterren uit de muziek-, mode- en filmwereld voor de gelegenheid af naar de Hammerstein Ball Room. Eerst flaneerden ze over de blauwe loper van het evenement, gesponsord door juwelenmerk Swarovski. En dat deden ze met een oog voor haute couture. De trends? Wit, al dan niet in combinatie met zwart, blote schouders en V-decolletés