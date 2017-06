Radja Nainggolan is weer Rode Duivel: “Volgende keer beter opletten als ik ga stappen”

Radja Nainggolan is terug Rode Duivel. Daar werd twijfel over gezaaid nadat hij bij zijn vorige passage in België positief was bij een alcoholcontrole.

“Ach, ik moet in de toekomst gewoon beter opletten”, aldus de speler van AS Roma. “Ik betreur het wel dat er in België zoveel heisa werd rond gemaakt. Eigenlijk is dat mijn privé-leven en heeft niemand daar iets mee te maken. Maar goed, ik heb er met de bondscoach uitgebreid over gesproken. Ik meen niet dat dat uitgaan invloed heeft op mijn prestaties. Ik speelde dit seizoen al 54 matchen. Als je een feestvierder bent, lukt dat niet. Spijtig dat ik nu zo word neergezet. Ik ben een gewone jongen die doet wat anderen ook doen. Zeker als ze na lange tijd de vrienden in België nog eens zien.”