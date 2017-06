Minstens 130 imams weigeren terroristen van aanslag in Londen te begraven

Meer dan 130 imams weigeren om de drie mannen die afgelopen zaterdag een aanslag pleegden in Londen te begraven. “Deze onverdedigbare daden zijn in strijd met de islam.”

Het statement van de imams werd op Facebook gezet door imam Abdullah Hassan. “Normaal krijgt iederen moslim, ongeacht zijn of haar daden, een gebedsdienst”, zo staat er in het statement. “Maar we zullen geen traditionele islamitische gebedsdienst doen voor de aanslagplegers en we vragen mede-imams en religieuze leiders om hen dat privilege eveneens te ontzeggen. De onverdedigbare daden zijn volledig in strijd met de verheven leringen van de islam.”

“We zijn diep gekwetst door de golf van aanslagen die gepleegd zijn in ons land, door moordenaars die proberen om religieuze legitimiteit te vinden voor hun acties. We willen duidelijk stellen dat die verwerpelijke acties noch legitimiteit noch onze sympathie hebben”, staat er in het statement. “We treuren om deze aanval op onze thuis, op onze samenleving en op onze mensen, en we voelen de pijn van de slachtoffers en hun familie.”

Terrorisme heeft geen geloof, zeggen de imams ook nog.