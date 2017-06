Alison Van Uytvanck neemt eerste horde in Bol

Alison Van Uytvanck (WTA 113) heeft zich dinsdag makkelijk geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi van het Kroatische Bol (gravel/125.000 dollar). De 23-jarige Grimbergse was in ronde één van het Bol Open een maatje te groot voor de tien jaar oudere Tsjechische Renata Voracova (WTA 822) en haalde het na 1u06 met 6-0 en 6-4.

Van Uytvanck kwam vorige week nog in actie op Roland Garros, waar ze eerst de kwalificaties overleefde en daarna pas in ronde twee moest buigen voor ‘s werelds nummer tien Agnieszka Radwanska. In de tweede ronde in Bol wacht de als achtste geplaatste Griekse Maria Sakkari (WTA 99) of de Kroatische thuisspeelster Ajla Tomljanovic (WTA 311).

Met Maryna Zanevska (WTA 112) staat er later dinsdag nog een tweede landgenote op de court in Kroatië, zij kruist de degens met de Wit-Russische Olga Govortsova (WTA 143).

Het toernooi in Bol behoort tot de 125K Series, vergelijkbaar met het Challenger-niveau bij de mannen.