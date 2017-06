De perfecte selfie? Zo ziet die eruit ‘achter de schermen’

De Britse mamablogster Tova Leigh plaatste midden mei een selfie op Instagram. Op het kiekje, gemaakt in haar badkamer, zag ze er fris en sexy uit, maar vorige week kwam ze met een nieuwe foto die de realiteit achter het bewuste beeld blootlegt.

Met haar eerste selfie verzamelde de blondine meer dan achthonderd likes. Bij de foto stond een boodschap over de huidige trends om er magerder uit te zien, zoals korsetten. “Ik zie die korsetten tegenwoordig overal. Je weet wel, die modellen die je een smalle taille bezorgen maar tegelijk een ongemakkelijk gevoel. De laatste keer dat ik zo’n korset droeg was op mijn huwelijksdag acht jaar geleden. Ik herinner me dat ik me in de struiken verstopte met mijn moeder, die het ding moest losmaken omdat ik nauwelijks kon ademen. Mijn borsten zagen erna niet zo fantastisch uit als aan het begin van de dag, maar ik was wel in staat om het eten op te eten waarvoor ik had betaald en neer te zitten. Dus aan iedereen die het nodig vindt om anno 2017 op Jessica Rabit te lijken: steek jullie korsetten waar het zonlicht niet schijnt en laat me van mijn mamabuikje genieten alstublieft”, stond er te lezen.



Eerlijke selfie

Vorige week trakteerde ze haar vrienden op Facebook op dezelfde selfie, maar dan vanuit een ander perspectief. De reden? Ze voelde zich schuldig omdat ze voor het kiekje op Instagram veel filters gebruikte. De nieuwe foto toont hoe Tova echt poseerde voor haar computer in de badkamer. “Vandaag deel ik beelden van achter de schermen tijdens de fotosessie die de bewuste Instagram-selfie opleverde. Dit is hoe ik eruitzag toen ik twintig pogingen ondernam om een mooie selfie te maken. Op deze foto heb ik de zones van mijn lichaam die ik minder graag zie niet weggewerkt en ik gebruikte ook geen filters.”

“Dit weekend las ik immers een artikel over het feit dat meer en meer mensen zich depressief voelen als ze ‘perfecte’ foto’s zien op sociale media die ze als echt beschouwen. Laat me één ding duidelijk maken: dit is echt. Dit ben ik met mijn mamabuik, cellulitis, oma-onderbroek en absoluut geen thigh gap. Niet het perfecte lichaam volgens het ideaalbeeld, maar imperfect fantastisch omdat het echt is en helemaal van mij. Je bent prachtig zoals je bent en sociale media zijn bullshit. Echtheid is sexy”, schreef ze erbij. De respons op de nieuwe foto is veel groter dan de eerste versie en haalde bijna dertigduizend likes.”

‘Perfecte’ benen

Tova is niet de enige mama die uitpakt met foto’s van haar ‘echte’ lichaam. Sarah Turner, vrouw achter de blog The Unmumsy Mum, kreeg onlangs veel lof voor haar mooie benen op een foto met haar zoontjes. Ze bedankte voor de vele complimenten, maar relativeerde die met een nieuwe foto van haar benen een paar uur later. Deze keer een tamelijk eerlijke close-up, waarop kuiltjes zichtbaar zijn. “Ik heb een filter gebruikt, maar zelfs die maakt mijn benen niet Insta-perfect”, staat erbij te lezen als boodschap voor haar volgers die ze wil behoeden voor de misleiding van sociale media.



