E313 aan Nike volledig afgesloten door gekantelde tankwagen: “Vermijd de zone!”

Op de E313 in Laakdal, ter hoogte van het distributiecentrum van Nike, is dinsdagochtend een tankwagen gekanteld. De E313 is er in beide richtingen afgesloten. Er is een felle rookontwikkeling.

Tot de hulpdiensten weten welk product de tankwagen vervoerde en of er gevaar is voor de omgeving, wordt de snelweg er in beide richtingen afgesloten. “Vermijd de omgeving, zet ventilatie uit en sluit de ramen”, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

In beide richtingen staat er een file van meer dan tien kilometer. Er is een lokale omleiding voorzien, maar ook daar is het enorm druk. Het verkeer richting Hasselt moet de E313 verlaten in Geel-Oost en vervolgens calamiteitenroute F volgen tot de oprit Ham. Richting Antwerpen geldt calamiteitenroute G.

De hinder houdt wellicht nog een hele tijd aan. “Rij om op lange afstand indien mogelijk. Vermijd de zone!” Het verkeer dat van Hasselt naar Gent moet, rijdt dus beter om via Brussel.