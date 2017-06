Restauratie kerk nog niet voor morgen

Hoogstraten - Naar aanleiding van de Open Kerkendag organiseerde de Sint-Jorisgilde in Wortel (Hoogstraten) zondag in de parochiekerk een initiatie kruisboogschieten. Bezoekers kregen ook een stand van zaken over het restauratiedossier.

De initiatie kruisboogschieten lokte niet alleen bezoekers uit Wortel (Hoogstraten) en omgeving, maar ook uit Limburg en Vlaams-Brabant. Als alles meezit, dan kan de restauratie van het interieur van de Sint-Jan Baptistkerk over enkele jaren starten. Dat is 25 jaar na de aanstelling van de architect door de kerkfabriek. Toen werden de werken geraamd op 1.180.000 euro. Intussen is dat bedrag bijna verdubbeld.

Het dossier werd vijftien jaar geleden overgedragen aan de stad Hoogstraten. De eerste fase gaat onder andere over houtbehandeling, droogleggen van de muren en conserverende maatregelen. Dat restauratiedossier is in 2014 ingediend, maar de wachttijd voor subsidies van kerkelijk erfgoed bedraagt zes jaar.

In de tweede fase komt de echte restauratie van onder meer altaren en schilderijen aan de beurt. Als dat dossier dit jaar nog wordt ingediend, kunnen die werken ten vroegste in 2023 starten.