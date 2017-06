Washington wil onderzoek naar moord op VN-experts in Congo

De VS vragen de Verenigde Naties om een officiële commissie op poten te zetten, die de moord op twee VN-experten in maart in de onrustige Congolese Kasaï-regio moet onderzoeken. Dat heeft de Amerikaanse VN-ambassadrice Nikki Haley maandag verklaard tijdens een VN-bijeenkomst in het Zwitserse Genève.

De Amerikaanse VN-expert Michael Sharp en zijn Zweedse collega Zaida Catalan moesten in Congo onderzoek doen naar schendingen van de mensenrechten in de conflicthaard Kasaï, in het centrum van het land. De twee werden op 18 maart ontvoerd, hun lichamen werden twee weken later teruggevonden in een massagraf.

Maandag is in Congo het proces tegen de twee vermoedelijke daders van start gegaan. Het gaat om een 16-jarige jongen en een 30-jarige verkoper van palmolie. De Verenigde Naties beschuldigen Congo er echter van “te snel te zijn gegaan in het onderzoek”.

“Michael Sharp, Zaida Catalan en hun families verdienen gerechtigheid”, aldus Haley. “We zijn hen ons engagement verschuldigd om de schending van de mensenrechten van het Congolese volk door gewapende groepen en door de overheid, te stoppen”, zei ze in een sneer naar de Congolese autoriteiten.

In de Kasaï is sinds augustus vorig jaar een bloedig conflict aan de gang, nadat een lokale chef werd vermoord door het leger. Het geweld kostte al aan meer dan 400 mensen het leven, 1,3 miljoen anderen zijn op de vlucht. De Verenigde Naties ontdekten al 40 massagraven in de regio.