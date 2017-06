Rapper Ice Cube krijgt ster op Hollywood Walk of Fame

De Amerikaanse rapper en acteur Ice Cube krijgt een ster op de Hollywood Walk of Fame. De 47-jarige artiest wordt er weldra vereeuwigd tussen de sterren van 2.613 andere beroemdheden.

Ice Cube, geboren als O’Shea Jackson, brak in de jaren ’80 door als lid van de legendarische hiphopgroep N.W.A (Niggaz Wit Attitudes) uit Compton, bij Los Angeles, Californië. De groep is vooral gekend om hun album ‘Straight Outta Compton’, dat het genre gangstarap overal ter wereld op de kaart zette.

De rapper verliet N.W.A in 1989 na een ruzie met de andere groepsleden en bouwde daarna een succesvolle solocarrière uit. Ice Cube acteerde ook in films als ‘Boyz n the Hood’, ‘Barbershop’, ‘21 Jump Street’ en ‘Ride Along’.

De gangstarapper komt zijn ster volgens een woordvoerder van de organisatie persoonlijk onthullen.

