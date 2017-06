Antwerpen -

Vandaag is de eerste werkdag sinds de knip van de Leien. “Veel mensen zijn goed geïnformeerd en de meesten hebben een alternatief gezocht”, zegt Dries Hofkens, coördinator van Noorderlijn. “Maar als het regent, zullen meer mensen geneigd zijn om toch in hun auto te springen. We volgen continu alles op en kunnen verkeerslichten afstemmen op de verkeerssituatie.”