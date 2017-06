Genk - Een jonge vrouw is maandagavond in Genk op een gewelddadige wijze gedood. Dat bevestigt de politie van de zone CARMA, die ter plaatse kwam voor de vaststellingen. Het drama speelde zich kort na 22 uur af op de stoep in de Dieplaan in Genk. Mogelijk gaat het om een uit de hand gelopen relationeel conflict.

Het parket van Limburg werd op de hoogte gebracht. Volgens het parket is er over de dader nog geen duidelijkheid. Het onderzoek is nog volop bezig.

Foto: TP

Foto: TP