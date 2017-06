Antwerpse activiste Darya Safai zorgt voor rel in Italië

De Antwerpse activiste Darya Safai heeft een rel veroorzaakt in Italië. Haar optreden tijdens een vollebalwedstrijd schopte het tot de voorpagina van de toonaangevende krant La Repubblica.

De 42-jarige Safai, tandarts van Iraanse origine, ijvert al jaren voor vrouwenrechten in haar land van herkomst. Om haar zaak in de belangstelling te krijgen duikt ze op bij tal van sportmanifestaties zoals ook afgelopen weekend in Italië. Daar woonde ze een volleybalmatch tussen het gastland en Iran bij. Zoals steeds met haar spandoek, waarop ‘laat Iraanse vrouwen toe in stadions’ staat. “Ik had me een ticket gekocht voor een plaats in het zicht van de camera’s”, vertelt Safai.

Foto: Herman Ricour

Die camera’s konden dan ook haarfijn registreren hoe ze door de Italiaanse politie uit het stadion geleid werd. “Agressief behandeld werd”, aldus Safai zelf. “Mijn spandoek werd zelfs verscheurd.”

De wedstrijd verder bijwonen was onmogelijk. “Dat terwijl ik gewoon wil dat Iraanse vrouwen sportwedstrijden kunnen bijwonen”, zegt ze. “Blijkbaar luistert de politie van een Europees land nu dus naar de wetten van een Islamitische republiek als Iran. Ook de volleybalbond overtreedt zijn eigen statuten door de wedstrijd te laten doorgaan na mijn verwijdering.”

Voorpagina

Safai slaagde er wel in de verwijdering uit de sporthal in Pesaro om te buigen naar iets positiefs. Ze kon op de staatstelevisie Rai uitgebreid haar verhaal doen en genereerde zo meer aandacht voor het lot van de Iraanse vrouwen die sportwedstrijden willen bijwonen.

Meer nog, een van de bekendste Italiaanse journalisten, Michele Serra van La Repubblica, nam het in zijn opiniestuk op de voorpagina van de krant openlijk op voor Safai. “Hoe kan het dat in een land waar voetbalstadions en sportzalen vol Keltische kruizen en gewelddadige slogans hangen een dergelijk spandoek door de politie verscheurd wordt? Iemand van de overheid of van de volleybalbond moet zich bij Safai excuseren”, schrijft Serra.

“Excuses heb ik nog niet gekregen”, aldus Safai zelf.