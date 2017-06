Tien verdachten in het onderzoek naar aanslag Londen vrijgelaten

De tien personen die nog werden vastgehouden in het onderzoek naar de terreuraanslag in Londen van zaterdagavond, zijn allemaal vrijgelaten. Dat meldt de Londense Metropolitan Police maandagavond.

Eerder maakte de politie de namen van twee van de drie doodgeschoten daders van de terreuraanslag bekend. Het gaat om een 27-jarige man van Pakistaanse afkomst die bij de veiligheidsdiensten bekend was voor radicalisering en een 30-jarige man van Marokkaans-Libische afkomst. De identiteit van de derde dader werd nog niet bekendgemaakt.

Bij de aanslag zaterdagavond in Londen kwamen zeven mensen om het leven, 48 anderen raakten gewond. Volgens de Britse gezondheidsdienst NHS zijn 36 mensen nog altijd opgenomen in verschillende ziekenhuizen in en rond de hoofdstad, onder wie 18 in kritieke toestand.