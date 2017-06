Maes wil graag duidelijkheid van Antwerp

Kersvers eersteklasser Antwerp hervat volgende week maandag de trainingen, maar voorlopig is het nog niet geweten wie die zal leiden. Trainer Wim De Decker heeft een aflopend contract en Antwerp sprak al met Peter Maes. Over de grote lijnen zijn beide partijen het al een tijdje eens, maar sindsdien was er zo’n twee weken geen contact meer tussen beide partijen.

Maar Antwerp onderzoekt nog andere pistes. Daarom wil trainer Peter Maes graag duidelijkheid. Antwerp-baas Paul Gheysens heeft zich alvast voorgenomen om deze week klaarheid te scheppen.

Een van de redenen waarom de sportieve dossiers zo lang aanslepen, is dat Gheysens ook in de algemene werking van de club een en ander wil veranderen. “Over twee weken stellen we onze nieuwe structuur voor”, vertelde hij anderhalve week geleden. Mogelijks is in die nieuwe structuur een andere rol weggelegd voor Patrick Decuyper, die de afgelopen twee seizoenen de plak zwaaide toen Gheysens zich nog niet had bekendgemaakt als investeerder. Gheysens wil ook Wim De Decker aan boord houden, maar in welke rol is nog niet duidelijk.