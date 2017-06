Borgerhout - De Sinksenfoor heeft dit jaar een vliegende start genomen en daar heeft natuurlijk het goeie weer veel mee te maken. Zowel burgemeester Bart De Wever (N-VA) als Jean-François Vlasselaerts, woordvoerder van de foorkramers, denken nu al aan een recordeditie.

Het was dit weekend over de koppen lopen op de Sinksenfoor, met pinkstermaandag als absolute uitschieter. Zo’n drukte hadden de foorkramers ook nog nooit gezien en burgemeester De Wever drukte in zijn ...