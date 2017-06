Waterskiër uit Wommelgem die zopas horrorcrash maakte trekt van ziekenhuis recht naar Diamond Race

Zandhoven / Wommelgem - De Australiër Jack Harrison volgde zichzelf op als winnaar in de Formule 1 tijdens de Diamond Race in Viersel. De gecrashte waterskiër Steven Malot (34) uit Wommelgem kwam supporteren.

De boorden van het Albertkanaal in Viersel stonden zondag weer vol motorhomes, waaronder opvallend veel Britten. De 32ste Viersel Diamond Race had uitstekend weer, in tegenstelling tot vorig jaar, toen het regende. De organiserende thuisclub kon zelf met winnaars uitpakken, zoals Frederic en Alexander De Wachter, die elk hun wedstrijd wonnen.

Steven Malot (34) uit Wommelgem had normaal mee geskied in de Formule 3, maar volgde nu alles noodgedwongen vanuit een rolstoel. Vorige zondag overleefde hij nog een horrorcrash tijdens een manche van het Belgisch kampioenschap waterskiracing in Genk. Hij liep een hersenschudding, gebroken pols en talrijke schaafwonden op. Zijn kin moest helemaal genaaid worden en zijn knokkels staan vol korsten. “Tot woensdagmiddag lag ik nog op intensieve zorgen”, vertelt Steven. “Ik had maar 73% zuurstof in mijn bloed, terwijl dat 93% moet zijn. Waarschijnlijk een gevolg van het water dat ik heb binnengekregen. Donderdag mocht ik naar huis.”

“Geen schrik”

Of hij geen hoofdpijn heeft als hij heel de dag de Diamond Race komt volgen? “Nee, ik krijg nog veel pijnmedicatie. Zelf wil ik zo snel mogelijk herbeginnen. Ik denk dat ik geen schrik heb gepakt, want ik herinner mij niks meer vanaf de bocht.”

Zijn vriendin Tatiana Van Hout duwde zijn rolstoel. Of zij hem het waterskiën gaat verbieden? “Ze weet dat dat onmogelijk is”, antwoordt Steven meteen. Wat hij van de 32ste editie vond? “Mooi weer, maar het aantal deelnemers wordt wel elk jaar minder. Dat is jammer.”

Ook de ‘locals’ in de Watersportlaan vonden dat. “Vroeger werd de Diamond Race live uitgezonden op televisie. Gerty Christoffels is hier komen filmen. Of er zat een stukje in het journaal. Maar de mensen hebben nu veel meer ander tijdverdrijf en het is een dure sport.” Vera Vandenbossche van Viersel Waterski Club was desalniettemin heel tevreden over het verloop van dé race der waterskiraces.