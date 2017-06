Schepen van Sport en Verkeer Rudi Goyvaerts blikt terug op 10-jarige politieke carrière

Boechout - Ruim tien jaar was Boechoutenaar Rudi Goyvaerts (PRO) schepen van Sport en Verkeer. “Om persoonlijke en professionele redenen heb ik besloten mijn ambt als schepen neer te leggen”, vertelt Goyvaerts.

Boechout onderging het laatste decennium een echte metamorfose. “Zorg er vooral voor dat het niet lijkt alsof alle projecten die de voorbije tien jaar in onze gemeente werden verwezenlijkt alleen mijn verdiensten waren”, benadrukt Goyvaerts, die op zijn beide beleidsdomeinen meer dan één steen heeft verlegd.

Al vanaf de start van zijn eerste ambtstermijn was Goyvaerts ervan overtuigd dat Boechout nood had aan een langetermijnvisie op het gebied van sport- en verkeersbeleid. “We zijn dan ook onmiddellijk gaan samenzitten met alle sportverenigingen in onze gemeente. Al snel begrepen we dat er nood was aan kwalitatieve sportinfrastructuur. Er werden toen al de eerste kiemen gelegd voor wat later zou uitgroeien tot Sportpark Sneppenbos.”

Ook als schepen van Verkeer woog Goyvaerts op het beleid. Zo werden onder meer de Vremdese dorpskern en de omliggende straten volledig vernieuwd, kwam er een veilig fietspad in de Vremdesesteenweg en werd de stationsomgeving met de fietsostrade langs het spoor aangelegd. “En als kers op de taart werden we in de categorie van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners twee keer verkozen tot Beste Fietsgemeente van Vlaanderen.”