Rode Duivels winnen van Tsjechië, maar kunnen beste niveau niet vasthouden

De Rode Duivels hebben hun oefenwedstrijd tegen Tsjechië maandagavond gewonnen met 2-1. Het Koning Boudewijnstadion zag de Belgen tweemaal op voorsprong komen via Michy Batshuayi en invaller Marouane Fellaini, maar door nonchalance van de thuisploeg konden de bezoekers tussendoor wel een gelijkmaker scoren. Ook na de 2-1 lieten de Duivels de Tsjechen te makkelijk weer in de wedstrijd komen, maar toen werden onze jongens niét afgestraft. Vrijdag wacht de verplaatsing naar Estland met het oog op de kwalificatie voor het WK van volgende zomer in Rusland.

Roberto Martinez wilde naar verluidt zoveel mogelijk Rode Duivels mogelijk in actie zien, maar op bevel van de FIFA zou er toch maximaal zes keer gewisseld worden. Door het late uitvallen van Eden Hazard experimenteerde de bondscoach dan maar met Nacer Chadli op de rechterflankpositie van de eveneens geblesseerde Thomas Meunier, een driemansdefensie met de wederoptredende (kapitein!) Komany, Kevin De Bruyne naast Youri Tielemans als controleurs, en Radja Nainggolan in een vooruitgeschoven positie achter het spitsenduo. U leest het goed: man in vorm Michy Batshuayi stond naast Romelu Lukaku in de aanval. Bij de Tsjechen was het echter met het vergrootglas zoeken naar een bekende naam. De bekendste was wellicht Jakub Brabec, de centrale verdediger van RC Genk.

Vincent Kompany trekt de kapiteinsband weer aan Foto: Photo News

Belgische dominantie

Het verschil in kwaliteit was in de beginfase ook duidelijk te zien: de Belgen eisten de bal meteen op en drukten de bezoekers tegen hun eigen doel. Toegegeven, het kon allemaal nog nét iets preciezer, maar onze diepe spitsen versierden toch al snel elk een schietkans. Na tien minuten kwam Lukaku zelfs héél dicht bij de opener, maar zijn kopbal op een hoekschop van De Bruyne werd fraai gekeerd door FC Basel-doelman Tomas Vaclik.

Diezelfde Vaclik kwam meteen daarna (bij een nieuwe kopkans van Lukaku) onzacht in aanraking met de doelpaal, en zou op het half uur naar de kant moeten. Maar niet zonder geklopt te worden: halverwege de eerste helft speelde Lukaku spitsbroeder Batshuayi aan, die Kalas simpel uitkapte en de bal keurig in doel schoof. De verdiende voorsprong voor de Belgen was een feit!

Michy Batshuyai viert zijn openingstreffer Foto: BELGA

Tsjechen profiteren van plotse nonchalance

‘Varkentje gewassen’, moeten de Duivels gedacht hebben, want meteen daarna stak de nonchalance de kop op. Eerst waaide een afstandsschot van Darida nog over het doel van een tot dan werkloze Courtois, maar op het half uur was het wél prijs: de Belgen probeerden overmoedig te combineren vlak voor eigen doel, maar een attente Krecji snoepte een onoplettende De Bruyne het leer af en bood spits Krmencik de gelijkmaker aan.

Frustratie bij de Belgen na de Tsjechische gelijkmaker Foto: Photo News

Achterin bleek het niet meer volledig te kloppen bij de Belgen, want de Tsjechen versierden voor rust nóg enkele kansen. Zo trapte Juventus-target Schick na een knappe actie op links tegen de paal, versierde Darida opnieuw een schietkans, en kwam Courtois te laat bij een Tsjechische hoekschop. Maar ook de Belgen deden offensief nog mee, want Lukaku trapte tweemaal op de nieuwe Tsjechische doelman Pavlenka. De Belgen hadden genoeg kansen om ruim op voorsprong te staan, maar door het plotse geknoei achterin gingen we toch rusten bij een verrassende 1-1.

Vijfdubbele wissel

De tweede helft omschrijven we best als een compleet andere wedstrijd: met Kompany, Tielemans, Nainggolan, Batshuayi én Lukaku bleven er immers vijf Belgische spelers in de kleedkamer, in hun plaats kwamen Vermaelen, Fellaini, Mertens, Mirallas en Benteke, terwijl ook de Tsjechen al drie wissels doorvoerden.

Het verse bloed zorgde meteen voor een tempoversnelling waar de Tsjechen alle moeite mee hadden: Benteke kon net niet bij een voorzet van Chadli, en een doorgebroken Mirallas stootte op een knappe reflex van de bezoekende doelman. Lang bleef de gelijke stand echter niet op het scorebord staan: vijf minuten na de rust klom Fellaini bij een hoekschop hoger dan zijn man aan de tweede paal en kopte hij de bal met een boogje perfect over de doelman.

Invaller Marouane Fellaini was meteen na rust al beslissend Foto: Photo News

Hetzelfde scenario...

Na een verschroeiend kwartier lieten de Duivels het tempo echter weer zakken, en de Tsjechen kwamen (opnieuw) in de match: Dockal trapte na een goede actie van Schik op rechts voorlangs, en een boze Jan Vertonghen maakte duidelijk dat de laksheid hem niet zinde toen hij diezelfde invaller even later een hoekschop moest toestaan.

Op een Belgische kans die naam waardig moesten we bovendien tien minuten wachten: pas twintig minuten voor tijd dreigden de Rode Duivels weer, maar op een nochtans razendsnelle counter liepen Benteke en Mertens elkaar finaal voor de voeten, weg kans.

De automatismen tussen Christian Benteke en Dries Mertens zijn nog vatbaar voor verbetering Foto: Photo News

De Belgische motor sloeg in de slotfase niet écht meer aan, verder dan een schot van Benteke van dichtbij op de Tsjechische doelman na een knappe actie van Mertens kwamen de Duivels niet meer. Dan de bezoekers: zo probeerde Soucek het fraai van net buiten het strafschopgebied, maar hij zag zijn schot via de paal naast gaan. De Tsjechen drongen nog aan, maar Courtois moest geen reddingen meer uit zijn mouwen schudden.