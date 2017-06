Overname OHL door Thaise groep afgerond

De overname van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven door de King Power groep is afgerond. Het clubbestuur ontving in de loop van de dag het door de Thaise groep ondertekende contract nadat zij al enkele dagen eerder haar handtekening had geplaatst. Dat is uit goede bron vernomen. Daarmee komt de club in handen van de groep die ook het Engelse Leicester bezit.

Na de degradatie uit 1e klasse hervormde OHL eind 2016 zijn statuten zodat een overname mogelijk werd. Eerst leek een akkoord met de Chinese zakenman Jian Lihzang in de maak en ook een Vlaamse investeerdersgroep stelde haar kandidatuur. Uiteindelijk koos OHL echter voor de King Power. Doorslaggevend in de keuze was de forse financiële ondersteuning die de groep toezegt en het uitstekende parcours van Leicester dat vorig seizoen kampioen werd. De overname heeft enkel betrekking op de professionele spelersgroep. De jeugdwerking, sociale activiteiten en uitbating van het stadion blijven in Leuvense handen.

Dat OHL en King Power een principieel akkoord hadden over de overname raakte al midden mei bekend. Om dit definitief te maken moest er eerst nog een ‘due diligence’ onderzoek van de boekhouding van Oud-Heverlee Leuven gebeuren. De afgelopen dagen gaven alle betrokken partijen hierover een positief advies. Dat deed niet alleen de advocaat van de Thaise groep maar ook de bedrijfsrevisor die de stad Leuven had aangesteld. Leuven is immers eigendom van het stadion en heeft nog zo’n 11 miljoen euro leningen lopen aan de club.