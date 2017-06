Bistro in Temse zet vandalen te kijk

Temse - De uitbater van horecazaak Bistro Temse op de Wilfordkaai heeft twee vandalen te kijk gezet op de sociale media.

De daders, een man en een vrouw, waren zondagochtend rond 3.30u binnengedrongen op het terras van het restaurant. Daar inspecteerden ze uitgebreid het aanwezige meubilair en strooiden ze een volle asbak uit over een van de tafels. De doortocht van het duo werd vastgelegd door een bewakingscamera. De beelden werden vervolgens op Facebook geplaatst.

Wie zijn ze? Wat bezielt hen? Waar komen ze vandaan?, staat er bij hun foto’s te lezen. “Het is niet de eerste keer dat we ongewenst bezoek krijgen op ons terras”, vertelt zaakvoerder Guy De Smet van Bistro Temse. “Vorig jaar verdwenen er ook al een terrastafel en vier stoelen. Het is voor ons onmogelijk om al het meubilair elke avond binnen te zetten. Daardoor blijft het terras vrij toegankelijk. We denken er nu wel aan om een afsluiting te plaatsen.”