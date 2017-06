Straatfeesten zitten er op: “Het was weer een zomerse topeditie!”

Kalmthout - De 41ste editie van de Straatfeesten zit er weer op. Het weer zat mee, de sfeer zat goed, de optredens waren top en de randanimatie werd goed bezocht. De organisatie blikt meer dan tevreden terug.

Voorzitter Jan Van De Moer is een gelukkig man. “Het was een van de betere edities”, zegt hij. “We hebben lovende woorden gekregen van zowel het publiek als de artiesten. En daar is het ons ook om te doen. De Straatfeesten zijn van en voor de Kalmthoutenaren. Toch mogen we meer en meer bezoekers van verder weg ontvangen. Artiesten vinden de sfeer hier geweldig en blijven zelfs een nachtje hangen om de sfeer van de Straatfeesten verder op te snuiven. Ze vinden de Kalmthoutenaren top omdat ze zo vriendelijk zijn. Zelfs de ambetanterikken zijn hier beleefd, grapte iemand.”

“Het was weer een topeditie”, zegt Stijn de Koning. “Drie dagen goed weer, veel volk, een gevarieerd programma. Bovendien is het fijn om telkens weer veel (oude) bekenden te ontmoeten.”

“Ik kom uit Essen, maar woon ondertussen in Antwerpen”, zegt Laurens Van Tichelen. “Toch kom ik ieder jaar weer naar de Straatfeesten. Het is een traditie die in niet wil verbreken. Het is er altijd heerlijk vertoeven. Wanneer de zon ondergaat verandert het terrein is een grote danstempel.”

De Straatfeesten ontstonden uit een soort hippiebeweging waarbij alles moest kunnen. “Het was een sfeer die jaren heerste. De Stratenfeesten waren van en voor de Kalmthoutenaren. En dat is steeds zo gebleven. Maar het festival groeide uit zijn voegen, waardoor we drie jaar geleden kozen voor een nog professionelere aanpak. Met een klein team werken we het festival uit om dan later aan de slag te gaan met zo’n veertig vrijwilligers die zich ontzettend hard inzetten om alles goed te laten verlopen”, zegt Van De Moer.

De twee grootste sfeermakers van deze editie waren Ghost Rockers en The Spuny Boys, die Franse rockabilly brachten. Maar ook van de optredens van Eriksson Delcroix, Tomas De Soete, Merdan Taplak en Ilse Liebens was het volop genieten. De Ghost Rockers waren een schot in de roos. Het jonge volkje stond ruim op voorhand te wachten. “Op het plein stonden drieduizend mensen”, zegt Van De Moer. “Het was mooi om te zien hoe ouders plaats vrijmaakte om de kinderen volop te laten genieten van hun idolen. Alle liedjes werden dan ook moeiteloos meegezongen. Een mooie warming-up. Zij zijn immers het toekomstige Straatfeestenpubliek.