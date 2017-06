Man met hamer viseert vitrine Belfius en Fortis

Kiel - De politie is op zoek naar een man die zaterdagnacht met een hamer twee bankkantoren op het Kiel beschadigd heeft.

Een fietser met een hamer, daarnaar is de politie op zoek. De onbekende man ging zaterdagnacht rond 1 uur twee keer kort na elkaar wild tekeer tegen een bankkantoor. Eerst sloeg hij toe in de Abdijstraat waar hij een geldautomaat van BNP Paribas Fortis te lijf ging. “Hij sloeg ook verschillende keren op de ramen de deur van het bankkantoor”, bevestigt politiewoordvoerder Sven Lommaert.

De man fietste weg. Enkele minuten later kreeg de politie een gelijkaardige oproep uit de buurt. Dit keer viseerde de fietser het kantoor van Belfius op de Sint-Bernardsesteenweg. “Opnieuw vertrok hij zonder buit”, zegt Lommaert. Of de man probeerde in te breken of een andere reden had voor zijn gedrag is onduidelijk. Hij wordt opgespoord aan de hand van camerabeelden.