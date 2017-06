Spooroverwegmiserie in Herentals getimed

Herentals - Uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) heeft opgevraagd bij minister Bellot, blijkt dat de Herentalsenaar op een gemiddelde werkdag meer dan 11 uur voor een gesloten overweg staat. “De situatie is onhoudbaar geworden. Ik nodig alle actoren uit Herentals uit om een gezamenlijk platform op te richten waarmee we samen de druk op de NMBS kunnen verhogen om de ondertunnelingen kunnen bespoedigen”, aldus Van Camp.

“De overweg aan de Vossenberg is met voorsprong de ergste. Die is bijna 5,5 uur gesloten op 24 uur. De maximum sluitingstijd (aan één stuk) bedraagt bijna 10 minuten en de overweg gaat 134 keer per dag dicht. Aan de Belgiëlaan is de situatie iets beter, maar door het drukker verkeer daar is de impact en de overlast wel veel groter.”

De overweg aan de Poederleeseweg is bijna 2,5 uur dicht en zorgt 132 keer per dag voor files aan de rotonde aan Wellens.”

De plannen voor een ondertunneling aan de Belgiëlaan zijn klaar en kunnen gerealiseerd worden voor een 8 miljoen euro. “Maar spijtig genoeg ziet NMBS dit (nog) niet als een topprioriteit”, zucht Yoleen Van Camp. De plannen voor de overwegen aan Vossenberg en de Poederleeseweg staan nog helemaal nergens en maken momenteel het onderwerp uit van een mobiliteitsstudie van de provincie.”