Zoerselse voetbalclub achtervolgd door pech: brand zorgt voor aanzienlijke schade

Zoersel - Voetbalclub KFC Eendracht Zoersel wordt de laatste tijd niet gespaard van ongeluk. Drie weken na een inbraak en twee weken na een blikseminslag is het nieuwe sportcomplex van de club ditmaal getroffen door een brand. Er is aanzienlijke schade.

De brand ontstond maandag aan een zitmaaier in de garage van het sportcomplex aan de Westmallebaan. Bij de brand liepen twee grasmaaiers en de technische ruimte van het gebouw schade op. De rest van het gebouw, waar ook de kantine in is gevestigd, liep rookschade op.

Het vuur werd opgemerkt door een voorbijganger die rook zag opstijgen uit het gebouw. De brandweer kwam snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat het gebouw behoorlijk wat schade opliep.

Het is al de derde tegenslag voor de club in enkele weken tijd. Drie weken geleden werden bij een inbraak alle televisietoestellen gestolen. Veertien dagen geleden werd de technische installatie dan weer beschadigd na een blikseminslag.

Foto: BFM