Zieke koning Filip zegt afspraken af

Koning Filip zegt morgen enkele afspraken af wegens gezondheidsproblemen. Dat meldt het koninklijk paleis maandagavond in een mededeling.

De audiëntie van de vorst met Patsy Reddy, de gouverneur-generaal van Nieuw-Zeeland, is verplaatst naar donderdagvoormiddag. De audiëntie met Nana Akufo-Addo, de president van Ghana, in het koninklijk paleis is geannuleerd.

De activiteit van woensdag 7 juni, het bezoek van de soeverein aan de Marathonradio van radiozender MNM in Leuven, gaat wel door, laat woordvoerder Pierre-Emmanuel De Bauw nog weten. Het staatshoofd zal er met jongeren spreken over de examenperiode en een kort optreden van Bazart bijwonen.

Het koninklijk paleis geeft geen verdere details prijs over de gezondheidsproblemen waarmee koning Filip kampt.