Operatie Eden Hazard is goed verlopen: "Ik keer sterker terug!"

De operatie aan het gebroken rechterkuitbeen van Eden Hazard is goed verlopen. Dat heeft de aanvoerder van de Rode Duivels maandag op Twitter laten weten. "We verwachten dat hij binnen ongeveer drie maanden opnieuw zal kunnen trainen", zo meldt zijn club Chelsea.

"Alles is goed verlopen bij mijn enkeloperatie. Nu begin ik aan de weg naar het herstel! Ik keer sterker terug. Bedankt voor jullie steun!", zo twitterde Hazard. Op de foto bij de tweet is Hazard in een ziekenhuisbed te zien met ingepakte enkel en de duim omhoog.

Everything went well with my ankle operation, now I start the road to recovery! I will be stronger. Thank you for your support!! pic.twitter.com/aokirnytkW — Eden hazard (@hazardeden10) 5 juni 2017

Rode Duivels

Maandagavond om 20u45 werken de Rode Duivels in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een oefeninterland af tegen Tsjechië. Vrijdag volgt de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Estland. Bondscoach Roberto Martinez hoopte op een zorgeloze tiendaagse. Maar daar kwam zondagnamiddag plots verandering in, toen Eden Hazard zich blesseerde op training. Later op de dag kwam aan het licht dat de smaakmaker van Chelsea zijn rechterenkel heeft gebroken.

Aan VTM Nieuws verklaarde Kris Van Crombrugge, de dokter van de nationale ploeg die de breuk vaststelde, dat Hazard drie tot vier maanden uit roulatie zal zijn. "Hazard liep een breuk op in het kuitbeen. Gelukkig niet in het scheenbeen", aldus Van Crombrugge, die geen schade aan de ligamenten vaststelde. Artsen van Chelsea bevestigden intussen de diagnose van Van Crombrugge. Over twee weken wordt de gips rond de enkel van Hazard weggenomen, pas dan krijgen de artsen meer zicht op de duur van diens revalidatie.

Voorbereiding Chelsea

Hazard mist niet alleen de interlands tegen Tsjechië en Estland, hij moet ook verstek laten gaan voor die tegen Gibraltar (31 augustus op Sclessin) en Griekenland (3 september in Piraeus). Met een kuitblessure diende Hazard in maart ook al forfait te geven voor de interlands tegen de Grieken en de Russen.

Chelsea moet het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen eveneens zonder de flankaanvaller stellen. Hazard, door de fans van de Engelse landskampioen verkozen tot Speler van het Jaar, zal niet bij de 'Blues' te bewonderen zijn wanneer de Premier league 2017-18 op 12 augustus op gang wordt getrapt.