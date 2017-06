Namen van twee Londense terroristen bekendgemaakt: “Ze hadden molotovcocktails bij”

De Londense politie heeft twee namen bekendgemaakt van de drie terroristen die zaterdagavond zeven doden en 48 gewonden maakten in Londen.

Het gaat om Khuram Shazad Butt (27) en Rachid Redouane (30). Beiden waren afkomstig uit de Londense wijk Barking, waar de politie verschillende arrestaties verrichte. De politie heeft voorlopig wel geen aanwijzingen dat de aanslag gepland was.

Butt, die zijn naam later veranderde naar Abu Zeitoun, wordt aanzien als de leider van het drietal dat zaterdag mensen van de London Bridge maaide met wit busje en in Borough Market terreur zaaide met messen. Hij woonde al enkele jaren in Barking, was getrouwd en had kinderen.

Hij was vorig jaar te zien in ‘The Jihadis Next Door’, een tv-documentaire van Channel 4 over Britse jihadisten. Meer specifiek in een scène waarop de politie tussenbeide moest komen, nadat de man een IS-vlag ontvouwde in een park. Butt was trouwens niet alleen tijdens die politie-interventie. Samen met hem waren er zeven anderen die een groet brachten aan de IS-vlag.

Allemaal waren ze gekend bij de politie omwille van hun extremistische ideeën. Toch kon de man afgelopen zaterdag ongestoord een aanslag plegen.

Een van de daders van de aanslag, waarschijnlijk de derde en voorlopig nog onbekende terrorist, zou volgens de Britse media een lange tijd in Ierland gewoond hebben. Bij zijn lijk werd een overeenkomstige verblijfsvergunning gevonden. Volgens onbevestigde informatie verbleef de terrorist een tijdje in Dublin en trouwde hij met een vrouw uit Schotland.

Molotovcocktails

Volgens Sky News lijkt het er sterk op dat de drie terroristen naast messen ook molotovcocktails bij hadden in het witte busje. “Ze hadden er minstens een dozijn bij, wordt ons gezegd”, aldus Sky. “Die zouden zondag met de grootste voorzichtigheid verwijderd zijn uit het busje, terwijl de brandweer paraat stond om in te grijpen.”

De tien personen die nog werden vastgehouden in het onderzoek naar de terreuraanslag in Londen van zaterdagavond, zijn allemaal vrijgelaten. Dat meldt de Londense Metropolitan Police maandagavond.