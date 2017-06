Philip Milanov gooit discus in Eeklo naar WK-limiet

Discuswerper Philip Milanov heeft zich maandagnamiddag op de Werpersmeeting in Eeklo met een worp van 65m19 verzekerd van de limiet (65m00) voor het WK in Londen (4-13 augustus). Dat heeft de Vlaamse Atletiekliga maandag bevestigd.

De 25-jarige Bruggeling bezorgde België twee jaar geleden op het WK in Peking de zilveren medaille. Vorig jaar pakte hij op het EK in Amsterdam eveneens zilver. Medio mei was Milanov nog de beste op de tweede manche van de Diamond League in het Chinese Sjanghai.

Het Belgische record van Milanov bedraagt 67m26. Dat lukte hij vorig jaar in het Qatarese Doha.

Na de kwalificatie van Milanov zijn er nu zeven Belgen zeker van WK-deelname. Naast de discuswerper zijn dat Abdelhadi El Hachimi en Koen Naert (beiden marathon), Thomas Van der Plaetsen (tienkamp), Nafi Thiam (zevenkamp en hoogspringen), Anne Zagré (100m horden) en Bashir Abdi (500m).