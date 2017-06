Nieuwe beelden tonen hoe Londense agenten terroristen doodschieten

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de aanslag in Londen. De Italiaanse fotograaf Gabriele Sciotto filmde hoe Britse agenten de drie terroristen onder vuur nemen en doden. Bij de aanslag op London Bridge en in Borough Market vielen zeven doden en 48 gewonden.

Sciotto haalde eerder al het nieuws nadat hij een foto maakte van een van de dode terroristen in het midden van een Londense straat. Daarop bleek dat de daders valse bomgordels droegen.

Foto: RR

De 25-jarige Italiaan was in een Londense pub naar de Champions League-finale gaan kijken toen hij geschreeuw hoorde. “Ik verliet het café en liep een andere straat in”, vertelt Sciotto aan de Daily Mail. “Daar liepen mensen naar mij toe. Ze riepen dat ik moest lopen. Daarna zag ik plots die gasten met bomgordels aan, maar ik zag meteen dat ze niet echt waren.”

Net op dat moment vond de interventie van Britse agenten plaats in een poging de terroristen uit te schakelen. “Het was een van de meest verwarrende momenten uit mijn leven”, zegt de Italiaan, die de hele interventie filmde vanop een afstand. “Ik zag drie mannen neergeschoten worden. Het was een kwestie van seconden, bang, bang, bang!”

De leden van het interventieteam zouden in totaal vijftig kogels afgevuurd hebben op de drie terroristen. Zij werden na amper acht minuten gedood, maar maakten alsnog zeven doden en 48 gewonden op de London Bridge en in Borough Market.