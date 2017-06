Zo voelt het om je onder te dompelen in de sfeer van 1477: “Zweterig en warm, maar enorm leuk”

Deurne - Bezoekers van de Quaeye Werelt konden afgelopen weekend van dichtbij meemaken hoe het leven er in 1477 aan toe ging. Het Rivierenhof werd voor heel even omgetoverd tot een middeleeuws dorp. De eerste editie dateert al van in 1999 en op nauwelijks 18 jaar tijd is de Quaeye Werelt uitgegroeid tot het grootste middeleeuwen-event van de Benelux. Honderden mensen met een zwak voor de ‘tijd van toen’ slaan er hun tent op en schakelen gedurende een weekend over naar een totaal andere levensstijl. Maar wie zijn de personen onder zo’n middeleeuws kleed?

Hyacintha Gijbels

Foto: Toni Claessens

“Ik ben de kokkin van de bende. Straks als de mannen en vrouwen terugkomen van de veldslag, zorg ik ervoor dat hun buik opnieuw goed gevuld wordt. Dat doe ik enkel met de mogelijkheden die er in 1477 waren, geen aardappelen, spruiten of bloemkool dus.”

“Het is geweldig om een weekend totaal uit de drukte te zijn. Door de week houd ik mijn eigen drukkerij open. Aanvankelijk keken mijn collega’s vreemd op toen ik hen vertelde over mijn hobby, nu zijn ze best geïnteresseerd en komen ze zelfs langs.”

“Via onze dochter leerden we de groep kennen. Mijn man en ik hadden snel door dat het ook iets voor ons was. Als je zoveel weekends weg bent, is het leuk je wederhelft erbij te hebben. Het ontspant ons enorm!”

Foto: Toni Claessens

Bart De Laat

“Normaal ben ik zwaardvechter, maar ik heb er net mijn vinger mee gebroken. Nu draag ik het vaandel van onze groep, om toch de veldslag op te mogen (lacht). Ik leerde mijn vriendin op een event kennen. Zij deed toen vikings als periode. De 15e eeuw sprak haar ook aan en nu doen we er samen aan mee. Vroeger had ik een vriendin die niet in deze scene zat, dat ging heel moeilijk.”

“In het dagelijks leven ben ik meubelmaker en geef ik les in de middeleeuwse krijgskunsten. Ook aan events van de Tweede Wereldoorlog doe ik mee. Allemaal vanuit een passie voor geschiedenis. Het is een hobby die niet iedereen aanspreekt, maar daar trek ik me niet veel van aan. Geheimzinnig doe ik er in ieder geval niet over, mijn collega’s en vrienden zijn allemaal op de hoogte.”







Susanna Laux

Foto: Toni Claessens

“Ik ben hier nu op de Quaeye Wereld met een Britse groep, maar zelf ben ik van Duitsland. Enkele keren per jaar neem ik deel aan een event als dit. Een paar jaar geleden leerde ik het via vrienden kennen en ik geniet er nog elke keer van. Het is altijd leuk om een weekend op stap te zijn, en als dat kan met mensen met dezelfde interesses laat ik die kans niet liggen.”

“Er kruipt best veel van mijn vrije tijd in deze hobby. Maar als je van je hobby houdt, dan heb je dat er zeker voor over. De reacties binnen mijn vriendenkring zijn over het algemeen heel positief. Zolang ik er maar plezier in heb. Het is zweterig en warm, maar tegelijkertijd ook enorm leuk.”