Twittertirade van Trump tegen Londense burgemeester blijft duren, ook J.K. Rowling mengt zich

Wie dacht dat Donald Trump zondag zijn punt gemaakt had over de Londense burgemeester Sadiq Khan en zich vandaag op beleidszaken zou focussen, had het op z’n minst gedeeltelijk mis. Al van vroeg in de morgen begon de Amerikaanse president te tweeten, maar daarnet vond hij het toch nodig zijn vete met de Londense burgemeester weer op te rakelen.

Een korte samenvatting voor wie het nieuws zondag gemist heeft: Donald Trump reageerde scherp op een uitspraak van Sadiq Khan. “Minstens 7 doden en 48 gewonden bij een terreuraanval en de burgemeester van Londen zegt dat er “geen reden tot paniek is”, zo luidde het in een tweet. Dat Khan enkel gezegd had dat de extra gewapende agenten in het straatbeeld geen reden tot paniek zijn, liet de Amerikaanse president handig achterwege.

De kritiek op Donald Trump voor het zodanig uit de context rukken van Khan’s uitspraak op een moment waarop een terroristische aanval de stad van de man net opgeschrikt had, was niet mals. Dat hield de president van de Verenigde Staten van Amerika echter niet tegen om Khan vandaag nogmaals een veeg uit de pan te geven.

It's called 'leadership', Donald. The terrorists were dead 8 minutes after police got the call. If we need an alarmist blowhard, we'll call. https://t.co/NUiy9j4fBt — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 4, 2017

De woordvoerder van Khan had zondag laten weten dat de Londense burgemeester “wel andere dingen aan zijn hoofd heeft” dan te reageren op de tweets van Donald Trump. “Een zielig excuus”, tweet de president vandaag, “van de Londense burgemeester Sadiq Khan die snel moest reageren op zijn “geen reden tot paniek” verklaring. De mainstream media werkt hard om dat te verkopen.”

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Een nieuwe reactie van de Londense burgemeester kwam er voorlopig nog niet. Die liet via Twitter wel weten dat hij vanochtend een vergadering bijwoonde waar hij nieuwe informatie kreeg van de veiligheidsdiensten en tweette foto’s van een ontmoeting met mensen van de hulpdiensten.

Met brave men & women of our emergency services working non-stop to keep London safe with Met Commissioner pic.twitter.com/FQCGA6qViM — Mayor of London (@MayorofLondon) June 5, 2017

Travel Ban

Ook de roep om het inreisverbod of de travel ban die president Trump zo graag zou invoeren en die hij gisteren weer uitte in een tweet, volgde hij vandaag op met een reeks tweets. Dat een dergelijk inreisverbod al ongrondwettelijk genoemd werd door zowat het hele Amerikaanse juridische apparaat houdt de president niet tegen.

Opvallend is dat hij nu ook uitdrukkelijk spreekt van een ‘ban’, iets wat in het verleden vakkundig vermeden werd om het voorstel levensvatbaar te houden. Op dit moment geldt er voor zes landen een inreisverbod, behalve voor inwoners die al een visum hadden, iets wat in het eerste voorstel, dat snel getorpedeerd werd, niet het geval was. Die ‘zachtere’ versie van het inreisverbod hekelt Trump nu.

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

The Justice Dept. should ask for an expedited hearing of the watered down Travel Ban before the Supreme Court - & seek much tougher version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

In any event we are EXTREME VETTING people coming into the U.S. in order to help keep our country safe. The courts are slow and political! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2017

Kort samengevat: “De advocaten en rechtbanken mogen het noemen wat ze willen, ik noem het wat we nodig hebben en wat het is, een INREISVERBOD. Het ministerie van Justitie zou een uitgebreide versie van het inreisverbod moeten vragen. In elk geval zullen we mensen die naar de Verenigde Staten komen, extreem doorlichten om ons land veilig te houden. De rechtbanken zijn traag en politiek!”