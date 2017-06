Schutter richt bloedbad aan in Orlando: meerdere doden

In Orlando (Verenigde Staten) heeft een schutter verschillende doden gemaakt bij een schietincident in een bedrijf. Dat vond om 9.00 uur lokale tijd plaats nabij de Full Sail University. De situatie zou onder controle zijn, aldus de sheriff van Orange County Jerry Demmings.

De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Volgens de media speelden de feiten zich af op terrein van een bedrijf dat onderdelen voor mobilhomes maakt. De situatie is inmiddels onder controle, aldus de politie, wat doet vermoeden dat de dader gedood werd. Alle verkeer richting Forsyth Road werd voorlopig afgesloten. Ooggetuigen berichtten over vele agenten die stelling hebben gekozen.

Ook de FBI is ter plaatse met een terreureenheid, al wordt er momenteel niet gesproken over een aanslag. De schietpartij roept wel herinneringen op aan het bloedbad dat de islamitische extremist Omar Mateen bijna een jaar geleden (12 juni) aanrichtte in een nachtclub in Orlando. Daarbij vielen toen 49 doden, de dodelijkste schietpartij ooit in de VS.

Dadelijk meer.