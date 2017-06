Een klein foutje dat iedereen kan overkomen en plots moest deze man meer dan 21.000 euro betalen aan zijn gasleverancier

Toen hij zijn post opende, werd hij wel heel onaangenaam verrast. Zijn gasrekening die hem gewoonlijk een paar duizend euro kostte, was nu opgelopen tot een waarde van meer dan 21.000 euro. Duidelijk een vergissing, dacht de man, maar daar was zijn gasleverancier het niet mee eens.

Zonder de Australische man al te serieus te nemen zei het gasbedrijf dat dat de hoeveelheid gas was die hij verbruikt had en dat hij hen inderdaad tienduizenden dollars zou moeten betalen. De man was ervan overtuigd dat die rekening te hoog was, maar zijn leverancier bleef erbij dat de meter in zijn huis getest was en dat de rekeningen correct waren.

De man contacteerde de ombudsdienst van de Australische overheid om hem bij te staan. Hij huurde ook drie onafhankelijke loodgieters die allemaal bevestigden dat zijn huis simpelweg niet zoveel gas zou kunnen verbruiken. Ook de expert van de ombudsdienst kwam tot diezelfde conclusie.

Uiteindelijk werd de gasmeter, na verschillende maanden, verwijderd en meegenomen voor onderzoek. Daaruit bleek dat het ding maar liefst elf keer meer verbruik registreerde dan de man in werkelijkheid had.

Wat bleek? Het wieltje dat de cijfers op het display van de meter aandreef, bleek defect te zijn. Een klein foutje dat niemand tot dan toe opgemerkt had. Van de 24.133 dollar die de man eerst zou moeten betalen hebben, bleef nog 2.832,73 dollar over. De man kreeg ook een korting van 400 dollar voor de problemen.