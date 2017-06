Topreekshoofd Murray laat geen set liggen op weg naar kwartfinale in Parijs

Andy Murray heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Schotse nummer één van de wereld nam in ronde vier in Parijs in drie sets de maat van Rus Karen Khachanov (ATP 53), na 2 uur en 4 minuten stonden de 6-3, 6-4 en 6-4 setstanden op de tabellen.