Drievoudige moordenaar Léopold Storme opnieuw in de cel

Léopold Storme, de jongeman die sinds februari voorwaardelijk vrij was na de moord op zijn ouders en zus, zit sinds begin juni opnieuw in de gevangenis. Dat laat het parket van Brussel maandag weten.

Storme heeft zich op 1 juni omstreeks 14 uur aangemeld bij de politie-inspecteur die verantwoordelijk is voor de controle van de naleving van de voorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidsstelling.

“Hij heeft toegegeven dat hij een van deze voorwaarden niet heeft nageleefd, namelijk het niet drinken van alcohol. Hij bevond zich in een zorgwekkende emotionele staat”, zo luidt het bij het parket.

“Het parket van Brussel werd ingelicht over de feiten en heeft zijn vrijheidsberoving en overbrenging naar de gevangenis gevorderd”, laat het parket nog weten.

Drievoudige moord

Binnenkort zal de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel herbekijken of Storme opnieuw voorwaardelijk mag vrijgelaten worden.

Léopold Storme, nu 29 jaar, werd in 2010 door het assisenhof in Brussel tot 26 jaar veroordeeld voor drievoudige moord.

Nadat hij een derde van zijn straf had uitgezeten, werd hij op 28 februari voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis van Nijvel, om in te trekken bij zijn grootmoeder in Brussel. Zijn voornaamste voorwaarden waren de verplichting geen inbreuken te plegen, een vast adres te hebben, in te gaan op de oproepingen van de justitieassistenten, zijn studies voort te zetten en zijn psychotherapie verder te volgen. Het was daarom dat het openbaar ministerie besliste niet in cassatie te gaan tegen de invrijheidstelling.

Marollenmoord

De drievoudige moord werd ontdekt op 16 juni 2007, toen klanten de stoffenwinkel van François-Xavier en Caroline Storme in de Brusselse Marollen binnenstapten en daar de lijken van de twee veertigers en van hun 21-jarige dochter Carlouchka aantroffen. Zij waren met een honderdtal messteken afgemaakt.

Al een paar dagen na de ontdekking werd de zoon van het gezin, Léopold, aangehouden omdat hij over zijn doen en laten op het moment van de feiten gelogen had. Zo had hij beweerd dat hij niet in Brussel was geweest, terwijl onder meer het telefonie-onderzoek het tegendeel aantoonde. De jongeman legde een reeks tegenstrijdige verklaringen af over de feiten maar bleef steeds volhouden dat hij zijn ouders en zus niet gedood heeft.