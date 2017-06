Straat zonder stroom na gaslek in Hoboken

Hoboken - De Brandweer Zone Antwerpen is maandagmiddag naar de Dillenstraat in Hoboken uitgerukt voor een gasgeur. Ter plaatse bleek dat er een ondergrondse kortsluiting had plaatsgevonden naast een gasleiding. Daardoor was er een gaslek ontstaan en zaten verschillende gezinnen bovendien zonder stroom.

“De situatie is ondertussen onder controle”, zegt brandweerwoordvoerster Jasmien O. Twee huizen, ter hoogte van het gaslek, werden een tijdje ontruimd. De netbeheerder is ter plaatse en probeert de elektriciteitsvoorziening in de straat terug op te starten, voorlopig zitten de huizen aan de even zijde zonder stroom.