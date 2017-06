Heilig-Hartcollege zet stukjes schoolnostalgie te koop

Heist-op-den-Berg - Wie een aandenken aan het Heilig-Hartcollege in huis wil halen, kan de school momenteel steunen door een bod uit te brengen op tal van oude schoolspullen via haar tijdelijke webwinkel op 2dehands.be. Omwille van de verhuizing naar de totaal vernieuwde schoolsite in de Biekorfstraat gaat zowel het oude materiaal van vestiging Kloosterstraat als van de basisschool de deur uit.

Het schoolgebouw in de Kloosterstraat moet na dit schooljaar helemaal leeggemaakt zijn. De vestiging zal er op termijn plaats moeten ruimen voor een appartementencomplex. Ook de basisschool verhuist volgend schooljaar naar de nieuwbouw in de Biekorfstraat. “We kunnen onze oude spullen natuurlijk mee verhuizen, maar je kan ons er ook mee steunen”, luidt het bij de school. “Met ons nieuwbouwproject hebben we nog een hele weg af te leggen.”

Het aanbod bestaat onder meer uit tafels, stoelen, dressoirs, opbergkasten, kapstokken, krijtborden en wandkaarten. Alles wordt per opbod verkocht. De deadline voor de biedingen op de spullen van de basisschool valt op 16 juni. Op de spullen van vestiging Kloosterstraat kan nog tot en met 21 juni geboden worden, op de wandkaarten tot en met 27 juni. Ophaalmomenten in de basisschool zijn voorzien op 21, 22 en 24 juni, in de Kloosterstraat op 26 en 27 juni. Sommige zaken, zoals bijvoorbeeld de krijtborden, moeten bij het ophalen nog zelf gedemonteerd worden.

www.2dehands.be/winkel/steunhhc