Zo strijk je...zonder strijkijzer

Een belangrijke vergadering of eerste date met je vlam maar geen strijkijzer bij de hand? Dankzij deze handige tips zal een gekreukte bloes de pret alvast niet bederven. En dat zelfs zonder strijkijzer.

1. Het is ondertussen een klassieker geworden maar een stijltang wordt wel vaker gebruikt als strijkijzer. Een verfomfaaid kraagje of een rimpelige mouw? Zet je stijltang op een lage temperatuur en strijk het kleine oppervlak glad.

2. Sla twee vliegen in een klap: hang je kleding in de badkamer terwijl je doucht. Door de stoom zullen een aantal kreukels verdwijnen.

3. Het mag dan wel absurd klinken maar probeer eens je gekreukte kleding in de droogkast te steken met enkele ijsblokjes. Door de kleding op de warmste stand te drogen, zal het ijs smelten en ontstaat stoom. Amper enkele minuten later is je kleding helemaal kreukvrij.

4. Laat de haardroger enkele minuten zijn werk doen en de kreuken uit je licht vochtige kledij verdwijnen als sneeuw voor de zon. Hou wel een afstand van minimaal vijf centimeter tussen de haardroger en je kleding zodat je bloes niet verbrandt.

5. Veruit de snelste manier om gekreukte kledij glad te krijgen, is door een spray te gebruiken. Elk huishoudmerk heeft er wel eentje op de markt en ze doen allemaal hetzelfde: jouw kleding in één vloeiende beweging opnieuw glad maken.

6. Heb je even tijd? Zet dan een kopje (of kannetje) thee en maak gebruik van de stoom. Span het kledingstuk strak boven het kopje en laat de stoom intrekken. Ook een waterkoker kan je hierbij helpen.