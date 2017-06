Yves Ngabu pakt Europese titel bij de halfzwaargewichten

Roeselare - Yves Ngabu heeft zich zondag in Roeselare van de vacante EBU-bokstitel bij de halfzwaargewichten verzekerd. BElgisch kampioen Ngabu, die ook voetballer is bij eersteprovincialer Zwevezele, haalde het met technisch KO in de vierde ronde van de Hongaar Tamas Lodi. Hij behaalde zo zijn achttiende zege in achttien kampen.

De 28-jarige Ngabu was duidelijk te sterk voor zijn Hongaarse opponent. Hij mepte hem in ronde vier tegen het canvas, even later staakte de scheidsrechter de kamp.

Ngabu wordt gecoacht door Filiep Tampere, die ook meervoudig wereldkampioene Delfine Persoon onder zijn hoede heeft. “Dit is een droom die uitkomt”, verklaarde hij aan Sporza. “Eigenlijk was mijn droom om Belgisch kampioen te worden in mijn eigen stad, maar nu ben ik Europees kampioen in mijn eigen stad. Ik heb er geen woorden voor.”