Zoveel geven Belgen gemiddeld uit tijdens een winkeluitje

We geven gemiddeld 90 euro uit aan een winkeluitje en steeds meer mannen vinden hun weg naar de shoppingcentra. Dat blijkt uit de jaarlijkse grote winkelenquête van Group Hugo Ceusters-SCMS waaraan 24.384 Belgen deelnamen.

Belgen en kortingen, het blijft een uitstekende combinatie. 32 procent van de ondervraagden trekt spontaan naar de grote winkelcentra op kortingsevenementen zoals koppelverkopen of ‘Black Friday’. Tijdens zo een shoppingsuitje geven we gemiddeld 90 euro uit dat verdeeld wordt over het hele gezin. 56 procent geeft tussen de 25 en 125 euro uit en 19 procent houdt het op een bescheiden 25 euro. Eén op de vier laat het wat breder hangen en geeft meer dan 125 euro uit.

Kleding blijft populair

We gaan maandelijks winkelen en daarbij wordt het budget voornamelijk gespendeerd aan kleding, goed voor zo’n 47,8 procent. Het overige bedrag wordt verdeeld over vrije tijd (13,6 procent), verzorging (11 procent), voeding (9,7 procent) en schoenen (7,2 procent).

Ondanks de klassieke verdeling merkt marketingspecialist Mark van Laer een verschuiving op. “Vroeger was winkelen iets dat we moesten doen. Vandaag willen we vooral genieten en beleven tijdens een uitstap. We zullen al eens sneller uitblazen op een terrasje of gaan lunchen.”

En dat brengt ons meteen bij de horeca, die een steeds grotere rol gaat spelen bij het winkelen. “Op amper twee jaar tijd is de aanwezigheid van horeca in shoppingcentra met vijf procent gegroeid. Dat aandeel zal de komende jaren nog eens stijgen met vijf procent.”

En op zo’n terrasje zit je liever niet alleen. Meer dan de helft van de ondervraagden winkelt voornamelijk met de partner of het gezin. 25,5 procent trekt er alleen op uit en nog eens een kwart van de ondervraagden verkiest een vriendengroepje. Ook het aantal mannen dat de weg naar de shoppingcentra vindt, neemt toe: van 35,7 procent in 2013 tot 39,5 procent in 2016. Leuk detail? Mannen geeft volgens het onderzoek gemakkelijk meer geld uit aan shoppen dan vrouwen.