Robbie Williams krijgt hulp van publiek wanneer hij krop in de keel krijgt tijdens ‘Angels’

Tijdens ‘One Love Manchester’-benefietconcert was ook Robbie Williams van de partij. De ex-Take That zanger had het al van bij de eerste seconde moeilijk. Maar vooral tijdens zijn wereldhit ‘Angels’ moest hij terugvallen op het publiek, dat gelukkig vol overgave de tekst mee begon te brullen. Een absoluut kippenvelmoment.

Williams - uitgedost in Justin Bieber-hoodie - paste voor de gelegenheid trouwens de tekst van het nummer ‘Strong’ aan. “Manchester we’re strong, we’re strong, we’re strong, we’re still singing our songs, our songs”, klonk het.