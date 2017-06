Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Rijkevorsel - Wie een zwaluwnest heeft in de stal of onder dakgoot komt in aanmerking voor een subsidie. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden tot 15 juni. Om een goedkeuring te krijgen, mogen geen chemische insectenbestrijders in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten gebruikt worden. Verder moeten de nesten gespaard blijven bij het schoonmaken van de stallen of/gebouwen waar de nesten zich bevinden, zijn er voldoende openingen voor de vogels en moeten de nesten uit het bereik van katten of andere dieren zijn.

Een zwaluwkenner komt het aantal nesten vaststellen. De bedragen zijn afhankelijk van het type zwaluw en van het aantal nesten. Aanvragen kunnen ingediend worden via de website www.rijkevorsel.be/milieusubsidies