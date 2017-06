Website “Slim naar Antwerpen” ligt plat op eerste dag van de werken

Antwerpen - Dinsdag is de eerste echte test voor pendelaars die in het centrum van Antwerpen moeten zijn. Antwerpen verwijst voor alle praktische info over de mobiliteit in de stad door naar de website ‘Slimnaarantwerpen.be’. Maar... deze is onbereikbaar op de eerste dag van de werken.

In Antwerpen zijn de Leien in de nacht van zondag op maandag onderbroken, de zogenaamde ‘knip van de Leien’ is daarmee een feit. Pendelaars die zich willen informeren over hoe ze vanaf nu de stad nog in kunnen rijden, worden doorverwezen naar de website slimnaarantwerpen.be. Maar deze geeft op maandagvoormiddag enkel de boodschap: “Een ogenblikje, we laden uw pagina”.

Wij hebben de belangrijkste informatie over de mobiliteit in en rond de stad verzameld op deze pagina.