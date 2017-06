Proef de sfeer van Camping Kolonie in Merksplas: “Onvergetelijk ervaring”

Merksplas - Tijdens het Pinksterweekend hebben 150 duo’s overnacht in een tentje op de voormalige landloperskolonie in Merksplas. De gelukkigen die een plaatsje konden bemachtigen op dit evenement van Gazet van Antwerpen beleefden een onvergetelijk weekend. Bekijk de sfeerbeelden in bovenstaande video.

Vroeger woonden en werkten er landlopers. Vandaag is de Kolonie een beschermd gebied waar fietsers en wandelaars kunnen genieten van de Kempense natuur. Gazet van Antwerpen nodigde 2 avonden 75 duo’s uit om in dit unieke gebied te komen kamperen.

De kampeerders die een plaats konden bemachtigen op deze unieke camping, startten hun belevenis met een aperitiefje om in de stemming te komen. s’ Avonds werden de gasten verwend met een heerlijke barbecue.

Marcel Vanthilt en Lucas Van den Eynde vertellen

Wanneer de zon achter de bomen verdween, werden de gasten met een orkest naar de kapel begeleid voor het avondprogramma met Marcel Vanthilt en Lucas Van den Eynde. Zij vertelden een verhaal over de geschiedenis van de kolonie dat schrijver Vitalski speciaal voor dit evenement had geschreven.

Intiem concert Gabriel Rios

De avond werd afgesloten met een exclusief intiem concert van Gabriel Rios.

De langste ontbijttafel

Na een rustgevende nacht in de Kempense natuur werden de kampeerders uitgenodigd aan de langste tafel voor een uitgebreid ontbijt met o.a. koffie, thee, fruitsap, koffiekoeken en broodjes.

Overnachten in de kapel

Voor twee duo’s was er nog een extraatje. Zij kregen een unieke ‘Champing-ervaring’ aangeboden en mochten overnachten in de kapel. ‘Champing’ is een samentrekking van ‘camping’ en ‘church’: overnachten in een kerk.

Ontdek meer over onze ‘champers’ en beeld je in dat je zelf in de kapel bent door de 360° beelden: