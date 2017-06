“Schoten en ontploffingen” bij nieuwe huiszoekingen, IS eist aanslag op

Iets meer dan 24 uur na de aanslag in Londen, werd die opgeëist door terreurgroep IS. Zondag werden 11 mensen, onder wie 7 vrouwen, aangehouden in het onderzoek naar de aanslag. Ook maandagochtend zijn er huiszoekingen geweest.

“Een afdeling van strijders van Islamitische Staat heeft gisteren de aanslag in Londen ten uitvoer gebracht,” zo luidde het zondagavond in een verklaring op de website van Amaq, het officieuze persagentschap van de terreurgroep.

IS had zaterdag voor de aanslag via berichtenapp Telegram nog een oproep gedaan waarin de terreurorganisatie haar aanhangers opriep tot het plegen van aanslagen met trucks, messen en geweren tegen “kruisvaarders” tijdens de ramadan.

Ook bij de start van de ramadan was al opgeroepen tot een “allesvernietigende oorlog” tegen de “ongelovigen” van het Westen. “Europese moslimbroeders die niet in IS-gebieden geraken, moeten de ongelovigen aanvallen bij hen thuis, op straten en op markten”, klonk het in de video.

De laatste jaren wordt de ramadan, die dertig dagen duurt, gekenmerkt door een forse toename aan aanslagen. Vorige week sloeg IS toe in Bagdad (Irak), waar een reeks bommen tientallen slachtoffers maakte aan een ijssalon.

Huiszoekingen

London Bridge attack: 'Gunfire and explosions' heard as police raid two houses in east London https://t.co/nn7EjSnbMJ pic.twitter.com/VjUouIumi3 — tweetonlondon (@tweetonlondon) 5 juni 2017

De Britse politie heeft maandagmorgen opnieuw “een aantal mensen” opgepakt. Antiterreureenheden vielen binnen op twee adressen in de wijken Barking en Newham, in het oosten van de Britse hoofdstad. Dat heeft de Metropolitan Police laten weten. Buren zeggen dat ze in alle vroegte schoten en luide knallen hoorden.

Zondag al werden bij huiszoekingen 12 mensen opgepakt. Eén verdachte, een 55 jarige man, werd opnieuw vrijgelaten. Elf anderen blijven voorlopig aangehouden. Volgens adjunct-commissaris Mark Rowley van de Metropolitan Police gaat het om zeven vrouwen tussen 19 en 60 jaar en vier mannen tussen 27 en 55. Over hun betrokkenheid bij de aanslag bestaat nog geen duidelijkheid.

De politie kent intussen wel de identiteit van de drie doodgeschoten daders van de aanslag, maar die informatie wordt pas vrijgegeven “als dat tactisch mogelijk is”, aldus Rowley.

Een van de appartementen die zijn doorzocht in de wijk in het oosten van Londen zou de woonplaats zijn geweest van een van de drie daders.

Een vrouw wordt weggeleid in Barking, Londen. Foto: AFP

DIT WETEN WE AL

De aanslag

• Op zaterdag 3 juni om 22.08 uur (23.08 uur Belgische tijd) rijdt een witte bestelwagen de London Bridge op. Het voertuig rijdt doelbewust verschillende voetgangers omver.

• Drie gewapende mannen, gewapend met messen, stappen uit de bestelwagen en steken mensen neer.

• De daders lopen naar nabijgelegen pubs en restaurants waar ze zo veel mogelijk mensen proberen neer te steken.

• Mensen gooien met flessen, glazen en stoelen om de daders tegen te houden. Onder hen ook Gerard.

• De politie is erg snel ter plaatse. Agenten vuren een vijftigtal kogels af en doden de drie gewapende mannen.

Foto: DSO

De daders

• De aanslag werd uitgevoerd door 3 terroristen. Ze werden alle drie doodgeschoten door de politie. Die waren al na 8 minuten ter plaatse en vuurden meer dan 50 kogels af om de daders uit te schakelen.

• De politie heeft intussen hun identiteit achterhaald, maar die werd nog niet vrijgegeven.

• De daders hebben de witte bestelwagen waarmee ze voetgangers aanreden op de London Bridge kort voor de aanslag gehuurd.

• De terroristen hadden ook valse bommengordels om, vermoedelijk om slachtoffers en de politie te misleiden.

• Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. Die informatie is echter niet bevestigd door de Britse autoriteiten.

De slachtoffers

• Bij de aanslag kwamen 7 mensen om het leven. Zeker 48 anderen raakten gewond. 21 van hen zijn in kritieke toestand.

• Zondagavond werd het eerste dodelijke slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om Christine Archibald uit Canada.

• Eerder was ook al bekend geraakt dat er een Frans slachtoffer zit bij de doden. Ook twee andere Fransen raakten gewond, net als een Australiër.

• Buitenlandse Zaken heeft voorlopig nog geen informatie over eventuele Belgische gewonden of dodelijke slachtoffers van de aanslag in Londen.

• Bij de aanval raakten ook vier politie-officieren gewond. Eén officier van de British Transport Police is ernstig gewond. Daarnaast deelden drie leden van de Metropolitan Police in de klappen.

Reacties

• Nadat Brits premier Theresa May zaterdagavond al een eerste keer gereageerd had op de ‘laffe daad’, haalde ze ook zondag scherp uit. “Genoeg is genoeg”, zo zei ze.

• Ook Donald Trump reageerde zondag nogmaals op de aanslag in Londen. Hij had kritiek op de burgemeester van Londen, maar deed dat op basis van een uit de context gerukte uitspraak.

• Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) herhaalde dat ons land in elke gemeente een eigen veiligheidscel nodig heeft ‘met mensen me toren en ogen in de straat’.

Solidariteit

• De burgemeester van Londen heeft aangekondigd dat er op Pinkstermaandag een wake zal gehouden worden aan Potters Fields Park. De wake vindt plaats om 18 uur lokale tijd (19 uur Belgische tijd).

• Dinsdag is om 11 uur lokale tijd (12 uur Belgische tijd) een minuut stilte in heel het land voorzien.

Foto: EPA