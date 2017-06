Leien sinds deze nacht onderbroken: zo geraak je de stad nog in

Antwerpen - In Antwerpen zijn de Leien in de nacht van zondag op maandag onderbroken met het oog op de werkzaamheden aan en onder het Operaplein en de Franklin Rooseveltplaats. De zogenaamde knip van de Leien zal anderhalf jaar duren en heel wat bewoners en pendelaars vrezen voor een verkeersinfarct.

Het is maandag en vooral dinsdag - de eerste echte werkdag na de knip - afwachten wat die in de praktijk opleveren.

Het hele stuk van de Leien tussen de Maria-Theresialei en de Violierstraat wordt onderbroken, al kunnen voetgangers en fietsers de Leien wel nog kruisen. Voor lokaal wegverkeer zoals leveranciers worden omleidingen voorzien, maar al het enigszins doorgaand verkeer wordt gevraagd om de Singel of Antwerpse ring te gebruiken en vervolgens de juiste “toegangspoort” zoals de Plantin en Moretuslei of de Noorderlaan te kiezen om de binnenstad in te rijden.

Het stadsbestuur en zijn mobiliteitspartners hopen echter dat heel wat weggebruikers voor alternatieven zoals het openbaar vervoer of de fiets zullen kiezen, vaker thuis zullen werken of buiten de spitsuren de auto zullen nemen, want de binnenstad kan de normale hoeveelheid aan wegverkeer dat de Leien neemt, allerminst slikken.

Eén vervoersmiddel kan wél van de onderbroken noord-zuidas blijven gebruikmaken: trams kunnen al door een net afgewerkte tunnel onder het Operaplein rijden.

Hoe geraak je de stad nog in?

Bovenlokaal verkeer wordt aangemoedigd zoveel mogelijk langs de Ring (R1) en de Singel te rijden. Signalisatie op de Ring leidt het verkeer naar de afrit die het dichtste bij de eindbestemming ligt.

Daarvoor wordt de binnenstad opgedeeld in drie zones: Centrum Noord, Centrum Oost, Centrum Zuid. U checkt best in welk stadsdeel u moet zijn voor u naar Antwerpen komt. Op die manier vermijdt u dat u nodeloos het centrum doorkruist.

