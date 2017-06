Cultuurraad Kalmthout bezoekt touwslagerij in Karrenmuseum

Kalmthout / Essen - De cultuurraad van Kalmthout sloot het culturele jaar af met een vergadering en een aansluitend bezoek aan de touwslagerij in het Karrenmuseum van Essen.

De ambachtelijke touwslagerij uit Kalmthout kreeg vorig jaar een plek in het Karrenmuseum in Essen.

Het was Remi Reymenants die in 1924 van start ging met een touwslagerij in Kalmthout. De touwslagerij kende succes en leverde ook heel wat diensten aan de Antwerpse havenbedrijven. Bij zijn overlijden in 1956 liet Reymenants de touwslagerij na aan Jozef Francken, die alle grondstoffen, het materiaal en het alaam uiteindelijk aan de gemeente Kalmthout schonk, met de hoop dat de kennis over dit unieke ambacht niet verloren zou gaan voor de volgende generaties.

Het materiaal werd, dankzij de inzet van vrijwilligers, bewaard en gerestaureerd. De touwslagerij heeft nu een permanente opstelling in het Karrenmuseum. Dat is overigens geen onbekend terrein voor de touwslagers: zij demonstreerden er al jaarlijks hun vakwerk tijdens de Ambachtendag. Vanaf nu kunnen er heel het jaar door demonstraties gegeven worden.

Na de vergadering kregen de leden van de cultuurraad een rondleiding en werd er een kleine demonstratie gegeven in de touwslagerij.