De tsaar die de Antwerpse kathedraal met touw wou meten: “Trump overleeft de geschiedenisboeken niet, Peter de Grote was een echte wereldleider”

Antwerpen -

Het bezoek van Trump in België zullen we niet snel vergeten. Maar zullen we het over 300 jaar nog herdenken? “Nee, natuurlijk niet”, zegt prof. em. Russische literatuur Emmanuel Waegemans. “Trump, die overleeft de geschiedenisboeken niet. Tsaar Peter de Grote daarentegen, die in 1717 drie dagen in Antwerpen doorbracht, dat was echt een wereldleider.” En een goede drinker: de Grote en zijn gevolg joegen er 269 flessen drank door in drie dagen.