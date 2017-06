Moeder van twee heeft nog maar maand te leven omdat haar hoofd te zwaar is voor haar lichaam

De Britse Samantha Smith heeft volgens de dokters nog maar een maand te leven omdat haar hoofd te zwaar is voor haar lichaam. Ze probeert nu geld in te zamelen voor een operatie die haar het leven kan redden, maar de tijd dringt.

“Ik ben Samantha, ik ben dertig en een alleenstaande moeder van twee fantastische kinderen. Ik heb een eigen zaak gehad en werkte als psychotherapeute tot mijn leven recent op zijn kop gezet werd toen ik ontdekte dat mijn brein en ruggengraat verpletterd worden onder het gewicht van mijn schedel”, zo schrijft ze op haar crowdfundingspagina.

Foto: rr

“Het Verenigd Koninkrijk heeft niemand die gekwalificeerd is om de complexe chirurgie uit te voeren die mij in leven kan houden. Ik moet nu geld ophalen voor mijn eigen leven... en voor mijn kinderen zodat ze de moeder hebben die ze zo wanhopig nodig hebben en verdienen.”

Samantha heeft al jarenlang te kampen met pijn overal in haar lichaam, vorig jaar kreeg ze te horen dat die te wijten is aan Ehlers Danlos Syndroom. “Na een leven van pijn en acht jaar van testen, kreeg ik mijn diagnose. Het betekent dat de ‘lijm’ die mijn lichaam samenhoudt te zwak is, wat voor extreme en wijdverspreide pijn zorgt”, zo schrijft Samantha.

Dat verklaarde echter niet waarom ze regelmatig het bewustzijn begon te verliezen, bloed begon te braken en kracht verloor in haar ledematen. In maart van dit jaar kreeg ze te horen dat dat te wijten is aan craniocervicale instabiliteit (CCI).

“Dat betekent dat de ligamenten in mijn nek te zeer uitgerekt en verzwakt zijn om mijn hoofd te ondersteunen. Dat zorgt ervoor dat de top van mijn ruggengraat mijn hersenstam plet onder het gewicht van mijn schedel. Mijn ruggengraat drukt mijn ruggenmerg samen.”

Door de Ehlers Danlos is Samantha resistent voor heel wat vormen van pijnbestrijding, waardoor doorbijten in de realiteit haar enige optie is. Daar komt nog eens bovenop dat de CCI het haar alsmaar moeilijker maakt zelfstandig te functioneren.

“Ik heb voortdurend pijn in mijn hals, hoofd en rug en elke week wordt het moeilijker de neurologische schade te negeren. Mijn lichaam gaat in shock telkens ik meer dan een paar minuten rechtsta en ik heb tachycardia (een hartaandoening waarbij de hartslag in rust hoger ligt dan normaal en waarbij hartkloppingen kunnen optreden), trillingen en storingen in mijn zicht en gehoor.”

(lees verder onder de foto)

Foto: rr

“Ik heb werkelijk alle opties uitgeput, mijn familie en ik hebben de laatste 8 jaar gevochten om de antwoorden te krijgen die ik nodig had. Nu zit ik in een machteloze situatie waar ik niet langer kan werken, een zaak kan runnen of betalen voor de levensreddende operatie die ik nodig heb.”